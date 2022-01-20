МВД пообещало не выписывать штрафы за превышение средней скорости

Как пишет «Коммерсантъ», главной проблемой МВД называет трудности с установлением места совершения правонарушения и определением территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления.

Штрафы за превышение средней скорости, которая фиксируется на участке между двумя и более камерами, установленными на расстоянии нескольких километров друг от друга, выносились органами ГИБДД в Подмосковье, Татарстане, Смоленской области и еще нескольких регионах. В прошлом году эту практику прекратили.





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