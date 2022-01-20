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В ВОЗ признали неэффективными ограничения на международные поездки во время пандемии

20.01.2022

Комитет по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить эти меры

По словам экспертов, это не приносит пользу и продолжает способствовать экономическому и социальному стрессу.

При этом требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации «должны быть основаны на оценке риска» и не создавать «финансового бремени» для путешествующих, подчеркнули в профильном комитете Всемирной организации здравоохранения.

Там высказались за признание странами «в контексте международных поездок» всех вакцин, одобренных ВОЗ для экстренного применения против коронавируса.

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