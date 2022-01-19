Time поместил Навального на обложку и взял у него интервью

Оппозиционер дал интервью американскому журналу, отвечая на вопросы корреспондента в письмах. Он рассказал об условиях содержания в колонии

«Окна в моем бараке заклеены. Буквально. Белой бумагой. Она пропускает свет, но через нее совершенно ничего не видно. Это единственный барак с заклеенными окнами и все понимают, что это для того, чтобы я не видел, что происходит снаружи. Иногда мне кажется, что я живу в коробке из-под обуви», — написал политик. По его словам, во время голодовки за ним постоянно на расстоянии 1,5 метра ходили другие заключенные.

Также Навальный сообщил, как во время лечения в Берлине к нему в больницу пришла Ангела Меркель, тогда занимавшая должность канцлера ФРГ. «Ангела Меркель поразила меня знанием мельчайших деталей и о моем деле, и о России вообще. Такое понимание ситуации ждешь только от того, кто не просто интересуется Россией, а прямо живет тут», — говорится в интервью.

Навальный пишет, что «трезво оценивал» возможности европейских стран и США повлиять на его преследование в России, приведя в пример китайского диссидента Лю Сяобо, который умер в тюрьме, несмотря на давление Запада и Нобелевскую премию мира.

«Я бы предпочел, чтобы в случаях моем и нашей организации Запад защищал не нас, а себя. Во-первых, добивался выполнения решений ЕСПЧ, а во-вторых, противостоял экспорту коррупции, скупке Путиным иностранных лидеров (под видом членства в совете директоров), гибридной войне, которая ведется через бессистемное создание хаоса и воздействие на болевые точки западного общества — от миграции в Европе до раскола общества в США», — говорится в интервью Навального.

Политик при этом заявил, что действия американских властей «вселяют в него надежду».

Навальный также написал, что родственники и коллеги не отговаривали его от возвращения в Россию после отравления. Он отметил, что не ожидал, «насколько много вреда [Владимир Путин] готов нанести всей стране, ее будущему, ради решения одной политической проблемы, пусть и важной», говоря о преследовании оппозиции и независимых СМИ за прошедший год.

Оппозиционер считает, что Владимир Путин своими действиями повышает шансы насилия при передаче власти и «вероятность развала страны». По его мнению, решение отправить Навального в колонию ухудшило ситуацию для власти.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года из Германии после восстановления от отравления. Политика задержали прямо в аэропорту, а 2 февраля его отправили в колонию, заменив условный срок по делу «Ив Роше» реальным заключением.

Фото: Times