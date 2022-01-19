Силовики провели обыск в офисе Геннадия и Дмитрия Гудковых

Бывшие депутаты Госдумы Дмитрий Гудков и его отец Геннадий Гудков рассказали, что в их московский офис вновь пришли с обыском по делу о долгах за аренду подвала у департамента городского имущества Москвы.

«Только что с трудом восстановили рабочую документацию и технику после изъятия от прежнего обыска», — рассказал Гудков-младший в соцсетях.

«Путинская Россия тоже поздравила нашу семью с днем рождения Дмитрия Гудкова: в нашем офисе снова обыск», — написал старший Гудков в Твиттере.

По словам Дмитрия Гудкова, обыск связан с делом его тети Ирины Ермиловой. Она весной 2021 года стала фигурантом дела о неуплате 3,5 миллиона рублей за аренду подвала у департамента городского имущества Москвы.