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Экономисты не исключили падения рубля на 20% в случае эскалации на Украине

19.01.2022

Эксперты назвали возможные последствия для российского рубля, если РФ вторгнется на Украину

Как пишет РБК со ссылкой на аналитиков «Ренессанс Капитала», конфликт между Москвой и Киевом и санкции могут привести к падению курса рубля и ужесточению политики ЦБ, а также к валютным интервенциям для обеспечения финансовой стабильности.

«В этом случае мы ожидаем, что отток средств с долгового и, что более важно, фондового рынков может приблизиться к показателям 2014–2015 годов, с обесценением рубля до 20%, расширением страновой риск-премии на 200 базисных пунктов и сопоставимым ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка», — говорится в материалах «Ренессанс Капитала».

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