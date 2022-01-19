DPA: Меркель предложили работу в ООН

Как сообщает DPA, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству.

По информации источников, Гутерреш направил Меркель письмо с предложением. Ответа пока не последовало. При этом в организации полагают, что Меркель едва ли даст положительный ответ.

Она занимала пост федерального канцлера ФРГ с 2005 по 2021 года. 8 декабря 2021 Бундестаг избрал Олафа Шольца новым канцлером Германии.