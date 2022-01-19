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«Агентство» сообщило о тайной племяннице Путина

19.01.2022

Жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна приходится президенту России двоюродной племянницей, узнало издание

Семья Путина. Фото биография Владимир Путин. Автор Олег Блоцкий.jpg

Журналисты изучили семейные фотографии, документы и рассказы соседей.

По данным «Агентства», Цивилев при переходе на госслужбу передал жене свою долю в угольной компании «Колмар», которая, по подсчетам авторов расследования, получила от правительства льготный кредит и не менее 11 миллиардов рублей прямой поддержки.

Издание пишет, что девичья фамилия Анны Цивилевой — не Логинова, как утверждается в публикациях СМИ, а Путина (Логиновой она стала, взяв фамилию прежнего мужа, врача-психиатра Льва Логинова). Предполагаемую фотографию Анны Цивилевой 1980-х годов обнаружили в биографии «Владимир Путин»: на даче родителей будущего президента под Ленинградом Анна Путина запечатлена со своими родителями — двоюродным братом Владимира Путина Евгением и его женой Дией.

Как следует из выписки из Единого госреестра недвижимости, Анне Логиновой, Евгению Путину и Дие Путиной принадлежит квартира в Иванове.

Соседка семьи Евгения Путина там рассказала «Агентству», что в начале 2000-х годов тот «проговорился ей, что приходится двоюродным братом новому президенту».

Цивилева окончила мединститут в Иванове и в 1996 году начала работать психиатром в местной психбольнице «Богородское».

По данным «Агентства», когда Владимир Путин стал президентом России, Анна переехала в Москву, получила экономическое образование, а в 2007 году вышла замуж за Сергея Цивилева, который тогда стал совладельцем компании «Ленэкспоинвест» — она должна была строить залы «Ленэкспо», где теперь проходит Петербургский международный экономический форум.

В 2012 году супруги приобрели долю в угольной компании «Колмар», рассказывала сама Цивилева в интервью «Ведомостям». До этого 60% «Колмара» владели фирмы, связанные с бизнесменом Геннадием Тимченко. По утверждению «Агентства», Цивилевым досталась «его доля» в «Колмаре». На тот момент стоимость компании оценивалась в 400 миллионов долларов. В 2018 году, после избрания на пост губернатора, Цивилев передал жене 70% «Колмара».

Саму Цивилеву назначили главой регионального совещательного органа — облсовета по вопросам попечительства в социальной сфере.

При этом жена губернатора участвовала в закрытых совещаниях с участием Цивилева и «вела себя как полноправная хозяйка территории», рассказал изданию федеральный чиновник, участвовавший в таком заседании. Собеседник, близкий к руководству региона, предположил, что именно Цивилева занималась борьбой за власть с бывшим губернатором Аманом Тулеевым после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Анну Цивилеву в 2019 году муж наградил медалью «За служение Кузбассу».

*Авторы расследования Роман Баданин и Михаил Рубин включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: снимок из биографии «Владимир Путин». Автор Олег Блоцкий

Фото на превью: Instagram Сергея Цивилева

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