«Агентство» сообщило о тайной племяннице Путина





Журналисты изучили семейные фотографии, документы и рассказы соседей.

По данным «Агентства», Цивилев при переходе на госслужбу передал жене свою долю в угольной компании «Колмар», которая, по подсчетам авторов расследования, получила от правительства льготный кредит и не менее 11 миллиардов рублей прямой поддержки.

Издание пишет, что девичья фамилия Анны Цивилевой — не Логинова, как утверждается в публикациях СМИ, а Путина (Логиновой она стала, взяв фамилию прежнего мужа, врача-психиатра Льва Логинова). Предполагаемую фотографию Анны Цивилевой 1980-х годов обнаружили в биографии «Владимир Путин»: на даче родителей будущего президента под Ленинградом Анна Путина запечатлена со своими родителями — двоюродным братом Владимира Путина Евгением и его женой Дией.

Как следует из выписки из Единого госреестра недвижимости, Анне Логиновой, Евгению Путину и Дие Путиной принадлежит квартира в Иванове.

Соседка семьи Евгения Путина там рассказала «Агентству», что в начале 2000-х годов тот «проговорился ей, что приходится двоюродным братом новому президенту».

Цивилева окончила мединститут в Иванове и в 1996 году начала работать психиатром в местной психбольнице «Богородское».

По данным «Агентства», когда Владимир Путин стал президентом России, Анна переехала в Москву, получила экономическое образование, а в 2007 году вышла замуж за Сергея Цивилева, который тогда стал совладельцем компании «Ленэкспоинвест» — она должна была строить залы «Ленэкспо», где теперь проходит Петербургский международный экономический форум.

В 2012 году супруги приобрели долю в угольной компании «Колмар», рассказывала сама Цивилева в интервью «Ведомостям». До этого 60% «Колмара» владели фирмы, связанные с бизнесменом Геннадием Тимченко. По утверждению «Агентства», Цивилевым досталась «его доля» в «Колмаре». На тот момент стоимость компании оценивалась в 400 миллионов долларов. В 2018 году, после избрания на пост губернатора, Цивилев передал жене 70% «Колмара».

Саму Цивилеву назначили главой регионального совещательного органа — облсовета по вопросам попечительства в социальной сфере.

При этом жена губернатора участвовала в закрытых совещаниях с участием Цивилева и «вела себя как полноправная хозяйка территории», рассказал изданию федеральный чиновник, участвовавший в таком заседании. Собеседник, близкий к руководству региона, предположил, что именно Цивилева занималась борьбой за власть с бывшим губернатором Аманом Тулеевым после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Анну Цивилеву в 2019 году муж наградил медалью «За служение Кузбассу».

*Авторы расследования Роман Баданин и Михаил Рубин включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: снимок из биографии «Владимир Путин». Автор Олег Блоцкий

Фото на превью: Instagram Сергея Цивилева