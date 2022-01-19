Россия завершила вывод войск ОДКБ из Казахстана

По данным Минобороны РФ, для переброски миротворцев в Казахстан было задействовано более 70 российских самолетов Ил-76 и пять Ан-124.

5 января на фоне массовых протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ прислать миротворцев. Токаев говорил, что в Казахстан были направлены 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники. От России туда направились подразделения ВДВ, точная численность военных неизвестна.

11 января Токаев заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, и через два дня можно начинать вывод войск. Министры обороны стран ОДКБ подписали решение 13 января.

Фото: Минобороны РФ