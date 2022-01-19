ИКАО сочла сообщение о минировании самолета с Протасевичем заведомо ложным

Краткое содержание доклада опубликовала The Aviation Herald.

«Поскольку во время проверки перед вылетом в Афинах и после различных осмотров самолета в Беларуси и Литве не было обнаружено ни бомбы, ни доказательств ее существования, считается, что угроза взрыва была заведомо ложной», — говорится в тексте.

Однако авторы отчета не смогли приписать какому-либо лицу или государству «совершение этого акта незаконного вмешательства».

Глава белорусского департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский уже заявил, что отчет показывает: ИКАО приняла доказательства Минска, что перехвата самолета RyanAir со стороны Белоруссии не было.

В то же время организация нашла несостыковки в заявлениях Минска. Например, Белоруссия передала скриншот письма о минировании лайнера со временем получения на полчаса раньше того, что было указано изначально. Из-за отсутствия оригинала письма невозможно проверить его метаданные. Кроме того, Минск не ввел режим антитеррористической операции и не эвакуировал пассажиров и экипаж из самолета при посадке.

Лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске 23 мая 2021 года. Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софью Сапегу сняли с рейса и задержали. Позже суд арестовал обоих. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, публикации личных данных силовиков и разжигании социальной вражды и розни.

Протасевич признал вину, однако его родители считают, что из их сына выбили показания. Сапега, по словам ее семьи, пошла на сделку со следствием. В июне обоих перевели из СИЗО под домашний арест.