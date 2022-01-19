Цены на нефть подскочили до уровня 2014 года

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent сегодня утром достигла $88,36 за баррель. WTI поставками в феврале дорожала до $86,41 за бочку, свидетельствуют данные торгов. Накануне обе марки закрылись на максимальных отметках с 13 октября 2014 года, следует из данных FactSet.

По словам экспертов, цены поддерживаются опасениями дефицита топлива на мировом рынке из-за сокращения поставок и неспособности некоторых стран ОПЕК нарастить добычу до согласованных уровней. Помимо этого, минувшей ночью на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию, произошел взрыв, из-за чего перекачку пришлось приостановить. Причина инцидента не называется.

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