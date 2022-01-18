Close

#Мир

#Новости

CNN: Глава ЦРУ встретился в Киеве с Зеленским

18.01.2022

Как отмечается, основной темой переговоров стали «оценки рисков, с которыми столкнулась Украина»

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился на прошлой неделе в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации телеканала, они обсудили текущую ситуацию и возможные меры по деэскалации напряженности.

Ранее CNN со ссылкой на источник в администрации США опубликовал материал, в котором утверждалось, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе для «создания предлога для вторжения на восток Украины». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление голословным и ничем не подтвержденным.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.