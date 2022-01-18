TikTok начал исполнять закон «о приземлении»

Об этом сообщает Роскомнадзор. Остальные требования закона — открытие офиса в России и заведение личного кабинета на сайте Роскомнадзора — пока не выполнены.

Закон «о приземлении» начал действовать 1 января. Он распространяется на иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в 500 тысяч пользователей в России. В перечне Роскомнадзора сейчас 13 компаний, которые контролируют 22 сервиса.

В случае невыполнения требований им грозит запрет на рекламу, а также блокировка или замедление доступа в РФ.

В начале января некоторые пункты начали выполнять Apple, Viber и сингапурская соцсеть для детей и подростков Likee.