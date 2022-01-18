СМИ сообщили об отправке на Украину отряда канадского спецназа

Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на источники. По их словам, отряд должен разработать план эвакуации дипломатов на случай эскалации. Ни в Минобороны, ни в правительстве Канады официально не подтверждали эту информацию.

Однако пресс-секретарь командования специальных операций Эмбер Бино заявила, что канадский спецназ уже несколько лет обучает украинских военных и передает «инструкторский и лидерский опыт». Тренировки проходят на Яворовском полигоне во Львовской области.

В Канаде находится крупная украинская диаспора, она занимает пятое место по численности среди всех этнических общностей страны и составляет около 1,5 млн человек, следует из открытых источников.