Новое дело против Навального передадут в суд в течение нескольких недель

Уголовное дело о мошенничестве в отношении Алексея Навального передадут в суд в конце января или в начале февраля, сообщила телеканалу «Дождь»* пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, производство объединили с делом об оскорблении судьи Веры Акимовой, председательствовавшей в ходе процесса о «клевете на ветерана».

Адвокат Ольга Михайлова уточнила «Медиазоне»*, что Навальному вменяют несколько эпизодов, выделенных из дела о мошенничестве. Но после решения суда по ним следствие сможет предъявить политику новые обвинения в рамках того же дела. На сегодня оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Против него также возбуждено дело по статье о создании «экстремистского сообщества», напоминает «Медуза»*. По версии следствия, политик сформировал его с целью «дискредитации органов государственной власти». По этой статье Навальному тоже грозит до 10 лет колонии.

*«Медуза», телеканал «Дождь», «Медиазона» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»