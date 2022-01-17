Он шагнул в клетку к тигру

17 января исполнился год, как Алексей Навальный находится за решеткой.

В этот день он вернулся в Россию на рейсе авиакомпании «Победа» после пяти месяцев лечения в Германии. Его задержали прямо в аэропорту Шереметьево при прохождении пограничного контроля, после ему переквалифицировали условный срок по делу Ив Роше, истекший 30 декабря 2020 года, в реальный, 3.5 года колонии общего режима, наклеили сначала красную полосув — склонный к побегу, потом назвали террористом. И ныне он заключенный ИК-2 города Покрова Владимирской области.

В Германии Навальный оказался не по своей воле — он прилетел в капсуле медицинского самолета, который его забрал из реанимации Омска, где к тому времени он уже несколько дней находился в коме и в страшных конвульсиях.

Как предполагается, Навального отравили 20 августа 2020 года в гостинице города Томска, где он снимал очередной фильм о коррупции. На рейсе авиакомпании S 7 Томск‑Москва ему стало плохо, он потерял сознание, капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в Омске, где скорая помощь забрала Навального прямо у трапа самолета и отвезла в больницу. Парамедик не узнал Навального: «тут какой-то наркоман с передозом» — сказал он. Уже в Германии, в знаменитой клинике. Шарите анализы покажут, что Навальный был отравлен военным нервнопаралитическим веществом из группы Новичок, которое запрещено в Европе.

Еще находясь в Германии на реабилитации Алексей Навальный вместе с известным расследователем Христо Грозевым из сетевого расследовастельского агенства Bellingсat, которое российские власти объявили иностранным агентом, провели собственное расследование, нашли цепочку организаторов и исполнителей из ФСБ и даже сумели дозвониться до офицера ФСБ, который зачищал вещи Навального от убийственного вещества. Там же в Германии Навальный с коллегами сделал фильм о Дворце Путина, который набрал уже более 118 млн просмотров.

После этого он сел на самолет авиакомпании «Победа» и шагнул в клетку к тигру.

NT собрал в социальных сетях некоторые высказывания самых разных людей об Алексее Навальном и значении, сделанного им год назад шага.





Катерина Марголис

Без слов

На этой картинке вся иконография: власть силы (ФСИН), четвертая власть (журналист) и главная власть (любовь)





https://www.facebook.com/katia.margolis

Михаил Ходорковский:

Годовщина посадки Алексея Навального - момент, когда мы должны еще раз вспомнить Алексея и всех политзаключенных, выразить им свою поддержку.

Сказать еще раз режиму и всем его деятелям, включая псевдолиберальных, что они несут персональную ответственность за происходящее и что счет уже не будет обнулен.

Одновременно хочу обратиться к ряду коллег по либеральному лагерю: еще сидя в тюрьме читал ваши пассажи с восхвалением героев, читаю и сейчас. Вижу за ними желание чтобы кто-то за вас "убил дракона". Вижу страшное разочарование, когда этого не происходит.

Возник интерес спросить: вы понимаете, что если ваше желание сбудется и кто-то за вас "убьет дракона", то разочарование будет еще больше?

Чтобы стать профессиональным "убийцей драконов" человек должен либо сам быть драконом изначально, либо стать им в процессе. И команда его будет типичной "драконьей" и методы и цели.

И рассчитывать, что драться будет "герой", а дивиденды (хотя бы в виде свободы и демократии) получать вы - наивно (если ожидаемое именно свобода и демократия, а не работа прислуги). С Ельциным уже проходили.

То есть: поддержка политзаключенных должна заключаться в НАШЕЙ борьбе с режимом, а не в поощрении ИХ героизма, не в ожидании от них новых подвигов.

https://www.facebook.com/mikhailkhodorkovsky





Илья Яшин





Ровно год назад Навальный прилетел в Москву. Здесь его пытались убить, заочно арестовали и сделали всё, чтобы даже мыслей вернуться в Россию у него не возникало. И как только Алексей пересек границу, на его руках немедленно защелкнули наручники.

Сегодня снова все будут обсуждать — а надо ли было так рисковать? Был ли смысл добровольно идти в тюрьму? Может, стоило остаться в эмиграции? Но правда в том, что вопрос никогда не стоял таким образом.

Не было никаких совещаний, никаких дискуссий о возвращении Навального на Родину. Потому что едва ли не первое, что он сказал, когда вышел из комы: «Я обязательно вернусь в Россию».

И я очень хорошо понимаю, почему он так сделал. Многие из нас считают, что смысл работы Навального — разоблачать жуликов и воров во власти. Но это поверхностный взгляд. Смысл деятельности Навальный в том, чтобы личным примером показывать: в России можно жить, не испытывая страха, не пригибая плеч и не опуская глаз. Можно оставаться свободным человеком в несвободной стране.

И когда каждый из нас научится не бояться, то страна очень быстро изменится.

Навальный показывает удивительный пример мужества, а я горжусь тем, что могу назвать его своим другом и товарищем. И верю, что у него большое будущее.

Свободу Алексею Навальному!





https://www.facebook.com/yashin.ilya

Кирилл Рогов

Какой же молодец Навальный. Как здорово, что он прилетел в Москву год назад. Какой чуткий политик.

Вы заглядывали в исторические книжки? Там такого полно. Сначала несколько лет все будут говорить: зачем он это сделал? в этом не было смысла, он просчитался, он нас всех подставил, вы видите, что в результате получилось?

Но потом. Все будут говорить: вы представляете, в этом, казалось бы, не было никакого смысла, казалось, что он просчитался, были такие, которые говорили "он нас всех подставил".

Человек вошел в клетку к тигру, человек положил голову льву в пасть. И лев такой: откусить и показать всем, чего только и ждут, что я кровожадное чмо, или не откусить и показать, что я слабак?

Человек, рискующий своей жизнью, это высокая ставка, это запоминается на десятилетия, если не больше. Из этих поступков состоит история. У нас вот, в русской истории еще одна запись появилась. Наша скрепа.

https://www.facebook.com/kirill.rogov.39







Сергей Медведев

Прошел год. На фоне мертвого молчания кремлевской пропаганды и улюлюкания фейсбучной шпаны Навальный выглядит еще сильнее. И я согласен с Кирилл Рогов: нам еще предстоит оценить всю глубину, смысл и правильность этого жеста, этой жертвы. Это забег на длинную дистанцию.

https://www.facebook.com/sergei.medvedev3

Mike Tamm

Нет времени длинно писать, но не могу не сказать два слова.

Есть такое совершенно архетипическое действие - ради общего блага добровольно сдаться тем, кто, ты знаешь, будет тебя мучить и, вполне возможно, убьёт. Мы все знаем, если не из Библии, то из Гарри Поттера, скажем, что так нужно поступать, что это правильно. И мы все знаем, чего уж там, что мы сами так не сделаем. Ну, потому что где Гарри Поттер, а где мы, и в реальной жизни умирать, в общем, очень не хочется, общее благо там или нет.

Алексей Навальный год назад этот шаг сделал. Он сделал это ради нас с вами. И если верить разным хорошим книжкам, это нам ещё не раз в будущем поможет.

Свободу Алексею Навальному!

https://www.facebook.com/mike.tamm.9

Борис Акунин

Сегодня год, как Алексей Навальный за решеткой. Ему, конечно, навесят новый срок (они могут и убить), но уже ясен победитель в этой войне одного человека против всей махины полицейского государства. А именно этим Алексей и занимается, каждый день и каждый час: держит линию фронта. Первая часть обета - "один за всех" - выполнена. Дело за второй.

https://www.facebook.com/borisakunin

Арсений Веснин

Меня честно без иронии поражает мужество Алексея Навального. После его возвращения Россия изменилась. И много жизней изменилось, моя в том числе. Титаническая сила воли.

https://twitter.com/ars_ves

Alex Rossi

Сегодня ровно год, как Алексей Навальный остаётся свободным человеком, который смотрит на страну из-за решётки

https://twitter.com/alexeyrossi

Сергей Ëлкин





https://www.dw.com/ru/sergej-elkin-karikatury/t-18988629?maca=rus-tco-dw

Федор Телин

Настоящий герой нашего времени и будущий президент России уже год находится за решёткой. Верю, что всё будет хорошо!

https://twitter.com/FredSM86

Sergei Trubadur

Высший тип свободных людей следует искать там, где приходится преодолевать самые сильные препятствия; в пяти шагах от тирании, у самого источника грозящего рабства. Фридрих Ницше #FreeNavalny #свободуНавальному #СвободуПолитЗаключенным

https://twitter.com/trubadur33

Семен Кочкин

Год назад аэропорт Внуково напоминал зону боевых действий: всюду стояли заграждения, по коридорам ходили вооруженные люди, в здание не пускали без билета. Мы с друзьями стояли у зоны прилета и считали минуты до приземления самого смелого политика России – Алексея Навального

https://twitter.com/SemyonKochkin