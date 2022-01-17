Посол Франции заявил о готовности Европы к диалогу с Россией

Как заявил посол Франции в России Пьер Леви на брифинге, Москва и Евросоюз должны продолжать переговоры по вопросам безопасности и стратегической стабильности.

«Евросоюз и Россия должны продолжить диалог, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности», — сказал Леви.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Соединенные Штаты и НАТО не готовы идти навстречу России по гарантиям безопасности, констатировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги переговоров в Женеве и Брюсселе. После его интервью о переговорах с НАТО российский рынок обрушился.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Североатлантический альянс готов к переговорам, нацеленным на восстановление «определенных ограничений, касающихся ракет», при условии, что такие меры будут «взаимными, сбалансированными и проверяемыми». Он также добавил, что «конкретные цифры» не должны обсуждаться публично», поскольку это лишь «подорвёт шансы на положительный исход».