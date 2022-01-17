Глава МИД ФРГ посетит Киев и Москву для переговоров по Украине

Как передает Handelsblatt, в разгар конфликта между Россией и Украиной министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в начале следующей недели совершит первые визиты в Киев и Москву, где в том числе обсудит требования РФ о «гарантиях безопасности».

«Я хочу выяснить на месте, есть ли готовность найти решения прежде всего по дипломатическим каналам, чтобы снова вдохнуть жизнь в «нормандский формат» и, наконец, добиться прогресса в выполнении минских договоренностей», — добавила она.

В последние дни она неоднократно говорила, что выступает за дипломатическое решение разногласий по украинскому вопросу.

«Ясно, что единственный путь к выходу из кризиса ведет через диалог и что очередное нарушение суверенитета Украины Россией имело бы серьезные последствия», — утверждала она.

При этом Бербок неоднократно уходила от ответов на вопросы, какими могут быть санкции против Москвы, указывая, что первоочередная цель - деэскалация.

10 января глава МИД ФРГ заявила, что России грозят «тяжелые последствия» в случае нарушения суверенитета Украины.