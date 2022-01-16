Неизвестные оставили на двери квартиры Марата Гельмана* надпись «иноогент»

На двери московской квартиры галериста Марата Гельмана появилась надпись «иноогент» (орфография сохранения), сообщил у себя в Telegram-канале юрист Павел Чиков, не приведя подробностей. Гельман тоже не комментировал инцидент.

Как напоминает телеканал «Дождь»*, в сентябре, в день 80-летия правозащитника Льва Пономарева*, неизвестные написали в подъезде его дома «Логово защитника террористов». Листовку с такой же надписью бросили к его квартире.

*Марат Гельман, Лев Пономарев, телеканал «Дождь» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Павел Чиков