Новака Джоковича депортируют из Австралии

Об этом пишет The Guardian, уточняя, что спортсмену также грозит трехлетний запрет на въезд.

Это означает, что Джокович не сможет участвовать в Открытом чемпионате Австралии, который стартует в Мельбурне в понедельник, 17 января.

В пятницу, 14 января, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу теннисиста, после чего спортсмена вновь отправили в центр для нелегальных мигрантов.

Джоковича задержали в Австралии 6 января. Он предоставил медотвод от вакцинации от коронавируса, но власти сочли это недостаточным для участия в Australian Open.

Новак Джокович — первая ракетка мира, он выигрывал Australian Open девять раз. Ему не хватает одной победы на турнире до рекорда по количеству титулов в мужском одиночном разряде турниров Большого шлема.

На нынешнем Открытом чемпионате Австралии его заменит 150-я ракетка мира итальянец Сальваторе Карузо.