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Новака Джоковича депортируют из Австралии

16.01.2022

Федеральный суд отклонил апелляцию сербского теннисиста на повторное аннулирование визы

Об этом пишет The Guardian, уточняя, что спортсмену также грозит трехлетний запрет на въезд.

Это означает, что Джокович не сможет участвовать в Открытом чемпионате Австралии, который стартует в Мельбурне в понедельник, 17 января.

В пятницу, 14 января, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу теннисиста, после чего спортсмена вновь отправили в центр для нелегальных мигрантов.

Джоковича задержали в Австралии 6 января. Он предоставил медотвод от вакцинации от коронавируса, но власти сочли это недостаточным для участия в Australian Open.

Новак Джокович — первая ракетка мира, он выигрывал Australian Open девять раз. Ему не хватает одной победы на турнире до рекорда по количеству титулов в мужском одиночном разряде турниров Большого шлема.

На нынешнем Открытом чемпионате Австралии его заменит 150-я ракетка мира итальянец Сальваторе Карузо.

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