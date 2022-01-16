Ученые не исключили появления новых штаммов коронавируса

«Чем быстрее “омикрон” распространяется, тем больше существует возможностей для мутаций, которые могут привести к возникновению новых вариантов», — приводит Associated Press слова Леонардо Мартинеса, эпидемиолога Бостонского университета. Его коллега из Университета Джонса Хопкинса Стюарт Кэмпбелл Рэй поясняет, что для появления новых штаммов необходима «очень широко распространенная инфекция».

«Люди задаются вопросом, станет ли вирус со временем переноситься более легко. Но для этого нет особых причин. Мне кажется, мы не можем быть уверены, что вирус станет менее смертоносным», — заявил специалист.

По его словам, вирус может быть устроен так, что сразу после заражения инфицированные переносят болезнь легко и активно заражают окружающих, а после их состояние усугубляется.

Штамм «омикрон» выявили в Южной Африке в ноябре 2021 года. По данным ВОЗ, сейчас он обнаружен уже более чем в 100 странах. Он отличается более легким течением болезни и меньшей долей смертельных исходов.