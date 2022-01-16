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#Путин
Трусы Путин—космонавт
16.01.2022
Интернет—магазин Wildberries порадовал новинкой: за 1292 руб. здесь можно купить мужские трусы с портретом Владимира Путина на гульфике
Если верить данным ритейлера, трусы с Путиным-космонавтом приобрели уже 10 человек. То ли еще будет...
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