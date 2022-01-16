Close

#Путин

Трусы Путин—космонавт

16.01.2022

Интернет—магазин Wildberries порадовал новинкой: за 1292 руб. здесь можно купить мужские трусы с портретом Владимира Путина на гульфике


Screenshot 2022-01-16 at 01.12.59.png




Если верить данным ритейлера, трусы с Путиным-космонавтом приобрели уже 10 человек. То ли еще будет...

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.