Госдеп: У нас 18 сценариев ответа России

В интервью газете Financial Times ,появившегося на сайте газеты 15 января, Виктория Нуланд дала понять, что кибератака на сайты украинских государственных ведомств — входит в стратегию Москвы по подготовке почвы для возможного вторжения в Украину. Нуланд не стала впрямую указывать на Москву как источник кибератаки, но дала понять, что у США мало сомнений на этот счет, поскольку этот эпизод был частью знакомой и тревожной схемы действий России. «В прошлом российские оперативники делали это, чтобы дестабилизировать правительства, проверить свои собственные возможности, подорвать чувство доверия к правительствам, с которым они не согласны. Так что здесь все возможно», — сказала Нуланд.
Она так же заметила, что у США есть 18 сценариев ответа на возможную российскую агрессию, но отказалась уточнить, что это за сценарии: «Я не собираюсь превью 18 различных сценариев . . . Я бы просто сказала, что наша приверженность и разговор, который мы ведем с нашими союзниками, направлены на то, чтобы причинить очень острую боль очень быстро, если Россия предпримет этот шаг в любой форме», — сказала она.
Однако она добавила, что, с точки зрения США, дверь для дипломатического решения все еще открыта, и Вашингтон работает над письменными ответами российским официальным лицам. «Мы хотим продолжить разговор», — сказала Нуланд.
США предлагали обсудить контроль над вооружениями и ограничения на военные учения в регионе, но отвергали просьбы России вывести войска из определенных стран или запретить некоторым странам вступление в альянс НАТО. «Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии», — сказала Нуланд. «Мы надеемся и ожидаем, что после некоторых наших предложений, Москва останется за столом переговоров, но это выбор Путина».
Она так же напомнила европейцам, что нынешний конфликт с Москвой касается прежде всего их континента. Нуланд, судя по всему, таким образом отвечает на стенания некоторых политиков и бизнесменов по поводу издержек, связанных с санкциями против России, это та жертва, которую придется принести всем. «Помните, что это агрессия в Европе, и это меняет карту Европы. Вы знаете, никто из нас не хочет просить наших граждан или наши компании идти на жертвы, но иногда этого требует национальная и международная безопасность», — сказала она. Нуланд также подчеркнула, что США в вопросе санкций старались «создать пакет, который разделяет бремя настолько поровну, насколько это возможно, и который люди готовы реализовать». Она также предположила, что санкционные меры США и Европы могут не быть «идентичными». «Иногда есть вещи, которые Европа может сделать, но для нас сложнее, а иногда наоборот», — сказала она.