Чуть ниже говорящего заголовка и фотографии — текст государственного колумниста Петра Акопова, в котором он ругает западных "ястребов", и заканчивает свою колонку следующим пассажем : "И его ( французского политолога Бернара-Анри Леви — NT .) агитация против России лишь убеждает французов в том, что все это одна большая ложь, верить в которую не просто глупо, но и опасно для их собственных интересов — кто-то опять сознательно стравливает русских с европейцами. А ведь все помнят, чем это каждый раз заканчивалось для Европы? Помнят, поэтому большая часть французской элиты понимает, кто и зачем пугает Европу. Те, кто хочет сохранить ее под англосаксонским контролем, реальным и губительным для нее, в отличие от мифической "русской опеки". Путин объявил войну не Европе, а тем, кто является нашим общим врагом. Тем, кто уверяет, что нужно биться с нами за Украину вместо того, чтобы избавляться от чужого влияния, от внешней опеки. С нашей помощью или без нее — но освобождаться. Пока еще не поздно".



