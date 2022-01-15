RT: Мы сожжем украинскую конституцию на Крещатике

Российский пропагандист и генеральный продюсер государственного канала RT, Антон Красовский обсуждал с главным редактором сайта Carnegi.ru вопрос встпления Украины в НАТО.

Отвечая на слова Баунова, что Грузия и Украина вступят рано или поздно в НАТО, Красовский ответил:" Мы введем войска, это наша территория" и показал кукиш.

Он так же заметил, что Украина записывает в свою Конституцию стремление стать членом НАТО, и сообщил воображаемым слушателями с Украины: "Мы отнимем у вас вашу Конституцию и сожжем ее на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках", – сказал Красовский.



Главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов возразил Красовскому: "Тогда они побегут от тебя в НАТО", – сказал Баунов.



"Нет, они все побегут к нам, поверьте. Украинцы, welcome home!" – заявил Красовский.

И оба рассмеялись.







