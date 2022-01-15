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Мэрию Лиссабона оштрафовали из-за митинга в поддержку Навального

15.01.2022

Португальская комиссия взыскала с властей столицы 1,25 млн евро за передачу в российский МИД информации о людях, организовавших акцию в защиту Алексея Навального

Как пишет издание Expresso со ссылкой на решение комиссии, мэрия нарушила закон о защите персональных данных. В администрации Лиссабона признали передачу информации, но отвергли обвинения «в пособничестве российскому режиму». Мэр Фернандо Медина публично извинился перед организаторам митинга.

Городской совет попросил уменьшить штраф из-за финансового положения муниципалитета в период пандемии, однако комиссия отказала, мотивировав решение тем, что ситуация нетипичная.

Согласованный митинг в поддержку Алексея Навального прошел в январе 2021 года возле посольства России в Португалии.

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