Центробанк покинули два заместителя Набиуллиной

Банк России сообщил об увольнении первого зампреда Сергея Швецова и зампреда Дмитрия Скобелкина. На сайте регулятора их отставка объясняется решением топ-менеджеров продолжить карьеру в другом месте.

На позицию Швецов назначен Владимир Чистюхин, ранее занимавший должность зампреда. Кресло Скобелкина занял директор департамента страхового рынка Филипп Габуния.

Как пишет «Коммерсантъ» уход первого заместителя Эльвиры Набиуллиной вызвал резонанс на рынке, Источники издания объясняют увольнение Швецова несколькими публичными скандалами, среди которых рассмотрение его супруги на должность руководителя Национального расчетного депозитария, а также слова о том, что «помогать пенсионерам поздно». Глава Центробанка назвала это заявление «крайне неудачной формулировкой».

Скобелкин, по словам источника «Коммерсанта», хорошо наладил работу по борьбе с отмыванием денег. При этом другой собеседник газеты отметил, что этим были недовольны представители спецслужб.