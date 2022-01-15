США обсуждают возможность поставок газа в Европу в случае конфликта России и Украины

Источники агентства на рынке сообщили, что Госдепартамент интересовался, откуда при необходимости можно направить дополнительные поставки топлива в Европу. Представители компаний в ответ указали на ограниченность глобальных поставок газа и недостаточность запасов для замещения российского топлива. По данным агентства, американские чиновники также спрашивали о возможности увеличить экспорт и при необходимости отложить техническое обслуживание на местах.

Ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях, которые предлагается ввести в случае вторжения российских войск на Украину. Ограничения касаются лично Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД и Минобороны России, а также крупных российских банков. Кроме того, они могут распростряниться на газопровод «Северный поток-2».