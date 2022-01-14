Почему заявление замглавы МИД обвалило российский рынок

Обвал произошел на фоне заявлений замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, который прокомментировал ход переговоров между Россией, США и НАТО по поводу «гарантий безопасности», которых Москва решила добиваться от Вашингтона и Брюсселя.

Представитель министерства считает, что встречи не принесли значительных результатов, и не видит причин проводить их вновь в обозримом будущем.

«Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ», — сказал Рябков в интервью RTVI.

Курс доллара расчетами на «завтра» показал рост на 74 копейки — до 75,45 рубля, а курс евро — на 1 рубль, до 86,50.

Также во время торгов в четверг падение индекса Мосбиржи достигло 2,442%, до 3752,03 пункта.

«Я не думаю, что рынок поверил в скорую войну. Он поверил в то, что санкции, которые были неоднократно анонсированы, приближаются. Дальше вопрос, какие конкретно санкции будут использованы, более жесткие или менее жесткие, но неопределенность всегда болезненная для рынка», — заявил журналу The New Times экономист Андрей Нечаев.

Экономист Олег Вьюгин отмечает, что реакция рынка продолжилась и сегодня.

«Рынок очень серьезно среагировал на это заявление. Вчерашнее падение индекса очень существенно. Главное падение стоимости акций у Сбербанка на 7%, Яндекса и фишек голубых. Падение было достаточно глубоким, то есть реакция была очень острая. Сегодня тоже мы видим продолжающееся падение индекса Московской биржи и РТС», — сказал он в комментарии NT.