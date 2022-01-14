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Хакеры взломали сайты правительства и министерств Украины

14.01.2022

В ночь с 13 на 14 января на их веб-сайтах  появилось одинаковое послание на украинском, польском и русском языках

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Вот такое сообщение увидели посетители сайтов некоторых министерств Украины.

"Все личные данные жителей Украины «загружены в общую сеть», а информация на компьютере «уничтожается и не подлежит восстановлению»,— говорится на трех языках: по-украински, по-русски и по-польски.

Департамент киберполиции Украины начал расследование атаки. Власти заявили, что утечки персональных данных не произошло. К утру пятницу работа большинства взломанных сайтов была восстановлена.

В ЕС уже обещали помочь Украине с ответом на кибератаку. Евросоюз созвал экстренную встречу послов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, предстоит решить, какое техническое содействие можно предоставить Киеву с целью повышения его способности сопротивляться таким нападениям.

Боррель напомнил, что у ЕС есть группа быстрого реагирования на кибератаки, а также «проект в рамках программы Структурированного оборонного партнерства ЕС (PESCO) по кибернетической обороне». ЕС использует обе структуры для поддержки Киева, пообещал Жозеп Боррель.

«Кто стоит за этим нападением — сказать непросто, но мы ищем. Я не могу указать на кого бы то ни было, поскольку у нас нет доказательств, но мы можем догадаться»,— заключил дипломат.

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