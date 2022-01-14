Суд оправдал правозащитника Gulagu. net, обвиняемого в изнасиловании

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Коптевский суд Москвы вынес оправдательный приговор координатору Gulagu.net во Владимирской области, которого обвиняли в изнасиловании бывшего следователя МВД Татьяны Козловой.

«Суд вынес оправдательный приговор в отношении Бориса Ушакова», — сказали в пресс-службе суда.

Ранее Ушаков заявлял, что сотрудники ФСИН оказывали на него давление. Когда он находился в СИЗО его «принуждали к даче показаний против основателя Gulagu. net Владимира Осечкина», его оговору и фальсификации против него показаний, с целью экстрадиции Осечкина из Франции в Россию и прекращения работы правозащитного центра.