КНБ Казахстана сообщил об отпуске племянника Назарбаева

В Комитете нацбезопасности Казахстана сообщили, что первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится в отпуске, но продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ Казахстана.

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ Казахстана. В настоящее время он находится в ежегодном отпуске», — говорится в сообщении.

7 января на портале Orda.kz появилась новость о том, что племянника Назарбаева Самата Абиша задержали в Алма-Ате. Позже Главный редактор Orda.kz Гульнара Баженкова заявила, что информация о задержании Абиша не соответствует действительности.