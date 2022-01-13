СNN и HBO Max выходят с премьерой фильма об Алексее Навальном

— Да уж. Этот день я собирался провести красивым и нарядным - в смокинге и с бокалом шампанского на премьере, но проведу - как обычно - в сапогах, тюремной робе и с кружкой чая.
Ну ничего, это делает историю еще занимательнее, а шампанского и вы за меня выпьете.
Несколько месяцев - с момента выхода из комы до ареста - была в моей жизни фраза, которая реально начинала бесить.
Слышал я ее часто, а звучала она так: “Вокруг тебя происходят безумные события, ну как в кино. Ты обязательно должен все снимать и выпустить документальный фильм о происходящем. Обязательно. Обязательно. Обязательно”.
И очень хотелось уже сказать: “Да отстаньте, снимают уже фильм, снимают”. Но нельзя - все надо было держать в строгом секрете.
И на самом деле, еще в больнице мы решили: все происходящее - “Новичок”, отравление, больница, охрана - слишком дико, чтобы это не снимать. И хоть я терпеть не могу формат “вы делайте, что планировали, занимайтесь своими делами, а мы просто будем ходить с камерой и снимать”, решил, что стоит попробовать. Юля @yulia_navalnaya вздохнула и тоже согласилась. Детям деваться было некуда.
Ну и начали снимать. Сначала это была Певчих @maria_pevchikh буквально просто с айфоном. Потом мы случайно познакомились с молодым режиссером @daniel_roher, который изначально делал фильм про Христо Грозева, а снял в результате про нас. На всякий случай снимали все. Как я лечился и восстанавливался. Как вместе с Христо начался триллер с расследованием и обнаружением банды отравителей из ФСБ. Как я звонил своим убийцам.
Снимали как снимали “Дворец Путина”. Ну и так далее.
Последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне: “Пройдемте”.
Ну а теперь есть две новости. Плохая и хорошая.
Плохая: в тюремной библиотеке ИК-2 нет подписки на HBO Max, где этот фильм покажут.
Хорошая: фильм готов, и вы точно посмотрите его раньше меня. Мировая премьера состоится вот-вот, а после нее вы и в кино, надеюсь, на этот фильм сходите.
В общем, смотрите сами и обязательно расскажите мне, что там получилось. Жутко любопытно, сами понимаете 😉