СМИ узнали о тайной недвижимости семьи Токаева в России

«Радио Свобода»* и «Настоящее время»* опубликовали расследование, в котором говорится, что Тимур Токаев входил в совет директоров ОАО «Маяк», которое было заказчиком строительства одноименного жилого комплекса в Химках. Его построили на месте стадиона вопреки протестам жителей.

Авторы отмечают, что на момент публикации отчета компания заработала 541 миллион рублей, документов за следующие годы найти не удалось. Отмечается также, что в ОАО «Маяк» Токаев-младший участвует «вместе с крупнейшими бизнесменами Казахстана», в том числе с Кенесом Ракишевым и Тимуром Кулибаевым, затем экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Помимо этого, Тимур Токаев владеет двумя квартирами в Москве. В Росреестре он значился собственником недвижимости, однако позднее имя владельца изменили на «Российскую Федерацию».

«Настоящее время»* сообщает и о нескольких объектах недвижимости в Подмосковье, которые принадлежали бывшей жене президента Казахстана Надежде Токаевой, в том числе дом в поселке Абрамцево.

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году после того, как Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

*«Настоящее время» и «Радио Свобода» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»