Главы Минобороны стран ОДКБ подписали решение о возвращении войск из Казахстана

Кроме того, министры обсудили результаты операции в республике, а также совершенствование механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы, сообщает пресс-служба Организации договора о коллективной безопасности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что пребывание войск ОДКБ помогло стабилизировать обстановку в республике.

5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ ввести в Казахстан войска для помощи в урегулировании ситуации. По его словам, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Фото: Минобороны РФ