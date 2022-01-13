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Главы Минобороны стран ОДКБ подписали решение о возвращении войск из Казахстана

13.01.2022

Внеочередное заседание прошло в режиме видеоконференции

Кроме того, министры обсудили результаты операции в республике, а также совершенствование механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы, сообщает пресс-служба Организации договора о коллективной безопасности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что пребывание войск ОДКБ помогло стабилизировать обстановку в республике.

5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ ввести в Казахстан войска для помощи в урегулировании ситуации. По его словам, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Фото: Минобороны РФ

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