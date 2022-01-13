Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с США о прямом авиасообщении

Как сообщает «Интерфакс», в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении».

Согласно документу страны смогут выполнять прямые авиаперелеты, однако пока у Казахстана нет соответствующих самолетов. В связи с пандемией закупка таких самолетов перенесена на 2025 год.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, ратификация соглашения позволит казахстанским авиакомпаниям выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот в любой американский город, а также осуществлять грузовые полеты между пунктами в США и за ее пределами.

Министерство считает, что это укрепит социально-экономическое и культурное

сотрудничество с Америкой.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.