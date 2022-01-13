ОДКБ начала подготовку к выводу контингента из Казахстана

«Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан, выполнившие поставленные задачи, приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации», — сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что уже началась «передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны».

На сегодня запланировано внеочередное заседание Совета глав военных ведомств ОДКБ в режиме видеоконференцсвязи. На нем будет утвержден порядок вывода миротворцев из Казахстана.

5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ ввести в Казахстан войска для помощи в урегулировании ситуации. По его словам, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Фото: Regnum