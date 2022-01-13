У московского политика Самсона Шоладеми прошел обыск

Об этом Telegram-каналу Sota сообщила политик Эльвира Вихарева.

11 января Шоладеми опубликовал копию повестки на допрос в МВД. «По какому именно [делу] и с чем связано, информации мне не дали. Сказали, сообщат завтра на встрече. Поэтому я теряюсь в догадках, о чем может идти речь», ― написал он.

Вечером 12 января в Telegram-канале «Реальная жизнь ВАО», основанном Шоладеми, появился пост, что политик перестал выходить на связь. Также сообщалось, что у Шоладеми прошел обыск, в результате которого у него изъяли все ноутбуки и планшет сына.

По словам Вихаревой, допрос Шоладеми продолжался больше семи часов. Ночью его отпустили с подпиской о неразглашении. Вихарева предположила, что речь идет об уголовном деле о клевете из-за неких высказываний Шоладеми в прошлом.

Позднее сам Шоладеми подтвердил телеканалу «Дождь»*, что его отпустили с допроса с подпиской о неразглашении. Он также сообщил, что в этом году планировал участвовать в выборах муниципальных депутатов Москвы.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Самсон Шоладеми / Telegram