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Число молодых работников в России сократилось за год на 460 тысяч

13.01.2022

По данным Росстата, причиной стали пандемия и демографическая яма 1990-х

В исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на информации Росстата, говорится, что общее число трудоустроенных во всех возрастных группах за период с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года увеличилось на 1 млн 840 тысяч. Помимо людей в возрасте до 30 лет (самой работоспособной категории молодёжи), число работников сократилось среди граждан старше 70 лет. Однако там уменьшение гораздо меньше заметно — лишь на 24 тысячи, пишет РБК.

По мнению экспертов издания, дальше ситуация будет только ухудшаться: в ближайшие десять лет самая активная возрастная группа работников лишится ещё нескольких миллионов человек.

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