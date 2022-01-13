Число молодых работников в России сократилось за год на 460 тысяч

В исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на информации Росстата, говорится, что общее число трудоустроенных во всех возрастных группах за период с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года увеличилось на 1 млн 840 тысяч. Помимо людей в возрасте до 30 лет (самой работоспособной категории молодёжи), число работников сократилось среди граждан старше 70 лет. Однако там уменьшение гораздо меньше заметно — лишь на 24 тысячи, пишет РБК.

По мнению экспертов издания, дальше ситуация будет только ухудшаться: в ближайшие десять лет самая активная возрастная группа работников лишится ещё нескольких миллионов человек.