Россия вылетела из топ-10 мирового рейтинга изобретений

Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг IFI Claims Patent Services. Лидерами среди российских компаний по количеству патентов, признанных в США, стали «Лаборатория Касперского», ABBYY, «Русал», «Сколтех» и «Росатом». Получение зарубежных свидетельств актуально для компаний, развивающих экспорт, но их число не увеличивается, а активность снижается, поясняют аналитики.

Российский бизнес в 2021 году зарегистрировал в США 54,6 тысячи патентов.

IFI Claims Patent Services отмечает, что самыми быстрорастущими технологиями в мире за последние четыре года стали: биокомпьютинг, машинное обучение, квантовые компьютеры, протоколы беспроводной связи, системы контроля или обнаружение изделий в конвейерах, производство дисплеев, электрические устройства для курения.