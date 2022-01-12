В Москве первый человек получил «паспорт негражданина»

В Москве первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности.

«Первым человеком в Москве, который получил зеленый "паспорт негражданина" — временное удостоверение личности, — стал 53-летний Якубджан Хакимджанов», — рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, мужчина провел в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, поскольку его не могли никуда депортировать из-за отсутствия гражданства.

Хакимджанов родился в Душанбе, когда ему было пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу он не ходил. «Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло», — рассказала Меркачева.

«Читать и писать он научился в СИЗО "Бутырка". Кроме того, руководство центра подарило ему кнопочный телефон, чтобы он мог найти родственников и знакомых, которые бы его приютили», — сообщила правозащитница.

В конце 2021 года сообщалось, что МВД России будет выдавать лицам без гражданства временное удостоверение личности в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев.