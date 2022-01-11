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Адвокаты подали жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

11.01.2022

Они требуют оправдать его по всем составам преступлений

Как рассказали «Интерфаксу» адвокаты историка Виктор Ануфриев и Роман Масалев, сторона защиты и сам осужденный на 15 лет глава карельского регионального отделения «Мемориала»* Юрий Дмитриев подали жалобу на приговор по делу об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия.

«Апелляционная жалоба на решение Петрозаводского горсуда подана», – сказал Масалев.

По его словам, защита будет добиваться полного оправдания историка по всем пунктам обвинения.

Ранее Дмитриева приговорили к 15 годам колонии. Его признали виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. 

*«Мемориала» включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента

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