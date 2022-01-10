Переговоры Россия – США в Женеве продлились почти восемь часов

Позиция Москвы по итогам встречи

«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы»,— сказал российский дипломат. «У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям», — добавил Рябков.

Он вновь заявил, что НАТО должно отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1997 года.

Также Рябков отверг обвинения в намерении России вторгнуться на территорию Украины: «Мы объяснили коллегам, что никаких планов напасть на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по подготовке войск осуществляются на нашей территории».

По словам замминистра иностранных дел, стороны констатировали, что о дальнейших шагах и перспективах будут «судить по итогам мероприятий, которые еще предстоят». Речь идет о заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе (назначено на 12 января) и переговорах представителей России и ОБСЕ в Вене (должны пройти 13 января). «Вот после этого станет понятнее, есть ли основа, чтобы предложить руководству то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса, либо мы с сожалением должны констатировать, что натовская группа сочла правильным отклонить нашу инициативу. Тогда ситуация будет смотреться по-иному», — заключил Рябков.

Позиция Вашингтона

Разговор был откровенным и прямым, заявила по итогам встречи заместитель госсекректаря Уэнди Шерман. По ее словам, делегации подтвердили, что ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана. Также США предложили России провести дальнейшие двусторонние консультации в скором времени. Предварительные идеи США, изложенные в Женеве, касаются в частности размещения ракет, добавила Шерман. Она также отметила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой по стратегическому и тактическому оружию, ракетам в Европе, транспарентности, масштабам военных учений.

При этом Шерман подчеркнула, что Соединенные Штаты «не позволят никому закрыть дверь НАТО для какой-либо страны». США готовы ввести санкции против ключевых финансовых институтов, ужесточить экспортный контроль, помогать союзникам. По ее словам, ограничения будут гораздо жестче, чем в 2014 году.

США и РФ пока не готовы к обсуждению конкретных договоренностей в сфере безопасности, сейчас стороны пытаются лучше друг друга понять, резюмировала замгоссекретаря США.

Фото: AP