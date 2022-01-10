В Белоруссии вынесли первый приговор за комментарии об убитом сотруднике КГБ

Как сообщает Генпрокуратура Белоруссии, 28-29 сентября 2021 года житель Могилева со своего телефона в «деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока».

В ведомстве утверждают, что мужчина, имя которого не называется, признал вину. Его приговорили к двум годам колонии и штрафу в 3 200 белорусских рублей (более 90 тысяч российских рублей). У него также изъяли мобильный телефон как «средство совершения преступления».

28 сентября в Минске во время перестрелки в квартире на улице Якубовского погибли 31-летний сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и его ровесник, IT-специалист Андрей Зельцер. По данным Комитета госбезопасности, Зельцер убил Федосюка во время штурма своей квартиры, после чего его застрелили.

После этого в Белоруссии задержали десятки человек, которые, по мнению властей, оскорбительно высказывались о произошедшем в социальных сетях, напоминает телеканал «Дождь»*. Против них возбудили уголовные дела по статьям об оскорблении представителя власти и разжигании социальной вражды.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»