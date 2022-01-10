Путин заявил об использовании «майданных технологий» в событиях в Казахстане

Выступление Владимира Путина на саммите Организации Договора о коллективной безопасности вкратце:

• Нападение на Казахстан стало актом агрессии;

• В Казахстане использовались «майданные технологии»;

• ОДКБ удалось быстро и слаженно принять решения, чтобы не допустить деградации ситуации в Казахстане;

• Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько нужно;

• Мы наблюдаем агрессию международного терроризма, боевики проходили обучение и горячие точки;

• Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке — это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство — это совершенно другие люди и у них другие цели;

• Мы показали, что не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций;

• События в Казахстане — не первая и не последняя попытка вмешаться извне;

• Хочется отметить мужество президента Казахстана