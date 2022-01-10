Задержанного в Казахстане музыканта из Киргизии отпустили из полиции

В Госкомитете нацбезопасности Киргизии подтвердили эту информацию, передает «Sputnik Кыргызстан».

9 января государственный телеканал Qazaqstan опубликовал видео, на котором мужчина со следами побоев на лице признается, что участвовал в беспорядках после того, как с ним связались «незнакомые люди» и предложили за это 200 долларов.

«Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет, 2 числа я прилетел в Алматы и меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана», — говорил мужчина в кадре. Видео уже удалено.

В задержанном опознали киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова. Он отправился в Казахстан на гастроли.

Бишкек направил Нур-Султану ноту протеста в связи с задержанием Рузахунова. Возле посольства Казахстана в Киргизии прошел пикет, в котором принял участие глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. По его мнению, «те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться».