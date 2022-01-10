Названы обладатели кинопремии «Золотой глобус»

В категории «Лучшая комедия/мюзикл» триумфатором стал фильм Стивена Спилберга «Вестсайдская история».

Лучшим актёром в драме назван Уилл Смит за фильм «Король Ричард», в комедии — Эндрю Гарфилд, сыгравший в «Тик-так… БУМ!».

В категории «Лучшая драматическая роль» статуэтку получила Николь Кидман за картину Аарона Соркина «Быть Рикардо». В аналогичной номинации, но в жанре комедия/мюзикл, победила актриса из «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер.

Певицу Билли Айлиш наградили в категории «Лучшая песня» за саундтрек No Time to Die к 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

«Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму получил работавший над «Дюной» Ханс Циммер.

Лучшим мультфильмом выбран «Энканто» студии Disney.

Награда за лучший фильм на иностранном языке оказалась у картины из Японии «Сядь за руль моей машины».

Главные актёрские награды в телевизионном сегменте получили Кейт Уинслет за сериал «Мейр из Исттаун» и Майкл Китон за «Ломку».

Главным драматическим шоу года стали «Наследники», комедийным — «Хитрости». В категории «Мини-сериал» статуэтку получила работа Барри Дженкинса «Подземная железная дорога».