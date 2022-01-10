В Женеве стартуют российско-американские переговоры. Накануне состоялась предварительная дискуссия, которую замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал сложную, но деловую.

«Мы погрузились в материю предстоящих дел. Разговор сложный, он не может быть легким. В принципе, деловой, и я думаю, что завтра время не будем тратить зря»,— сказал он после встречи с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Оптимизм никогда не теряем, руководствуемся им», — добавил Рябков.

Как уточняет «Коммерсантъ», встреча продлилась чуть более двух часов. Основной раунд переговоров состоится сегодня, за ним 12 января последует Совет Россия—НАТО в Брюсселе, а 13 января — встреча постпредов стран ОБСЕ в Вене. В центре внимания всех встреч — требование России о предоставлении ей гарантий безопасности, подразумевающее среди прочего отказ от расширения НАТО и ввод ограничений на размещение некоторых вооружений в Восточной Европе.