В Казахстане за время протестов погибли 164 человека.

164 человека погибли за время протестов в Казахстане, сообщает государственный телеканал «Хабар-24». Детский мобудсмен Аружан Саин заявила, что причиной смерти несовершеннолетних стали огнестрельные ранения.

Больше всего жертв в Алматы — 103 человек. В Алматинской области погибли 8 человек, в Кызылординской — 21, в Жамбылской — десять.

2 января из-за двукратного повышения цен на газ и бензин в нескольких населённых пунктах Казахстана начались акции протеста. Участники хотели снижения цен на топливо, затем протесты стали политическими — люди требовали отставки правительства и кардинальных перемен в стране. Вскоре митинги переросли в вооруженное сопротивление, массовые беспорядки и погромы. Правительство ушло в отставку, цены на газ и бензин снизили. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил контртеррористическую операцию и разрешил силовикам стрелять по гражданам на поражение и без предупреждения.