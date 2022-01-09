Видеоконференция лидеров стран ОДКБ состоится 10 января

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил, что Ереван как председатель ОДКБ созывает заседание Совета коллективной безопасности. Его об этом попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

5 января Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности с просьбой ввести войска. На следующий день союзники по ОДКБ начали отправку в республику коллективных миротворческих сил. В их состав вошли военные из Киргизии, Армении, Таджикистана, Белоруссии, но в основном это военнослужащие из России. Руководит действиями объединенной группировки командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.