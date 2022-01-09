Close

#Новости

#Казахстан

Видеоконференция лидеров стран ОДКБ состоится 10 января

09.01.2022

Планируется обсудить ситуацию в Казахстане, сообщила пресс-служба правительства Армении, информацию подтвердили в Кремле

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил, что Ереван как председатель ОДКБ созывает заседание Совета коллективной безопасности. Его об этом попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

5 января Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности с просьбой ввести войска. На следующий день союзники по ОДКБ начали отправку в республику коллективных миротворческих сил. В их состав вошли военные из Киргизии, Армении, Таджикистана, Белоруссии, но в основном это военнослужащие из России. Руководит действиями объединенной группировки командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.