США заявили о готовности наложить эмбарго на Россию по аналогии с Кубой и КНДР

В результате агрессии Россию могут внести в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения, передают Reuters и Associated Press со ссылкой на организованный Белым домом брифинг высокопоставленных чиновников США. Как уточняет «Коммерсантъ», сейчас в группу таких стран входят Куба, Иран, КНДР и Сирия.

Под ограничения могут попасть американская продукция, поставляемая в Россию, а также «некоторые товары иностранного производства, созданные в рамках юрисдикции США». Помимо санкций в области энергетики и потребительских товаров, Вашингтон вместе с союзниками рассматривает запрет экспорта американской электроники, программного обеспечения и связанных с ними технологий.

Предполагаемые санкции будут вводить не по принципу «от малого к большому», «мы начнем с жестких мер и будем их сохранять», отметил высокопоставленный американский чиновник.